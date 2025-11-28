Matic il faro del Sassuolo. Nonostante l'ammissione di Fabregas che lo avrebbe voluto a Como

Anche questa sera, nell'anticipo della 13^ giornata di Serie A, il centrocampo del Sassuolo sarà guidato da Nemanja Matic, giocatore che nelle ultime uscite con la maglia neroverde sulle spalle ha alzato il proprio standard di rendimento.

Il serbo ritroverà Cesc Fabregas, allenatore del Como con cui ha condiviso lo spogliatoio dal 2014 al 2017 al Chelsea. E proprio il tecnico spagnolo, nelle scorse ore aveva così parlato di Matic e della possibilità di portarlo sulle rive del lago nei mesi estivi: "Nemanja è giocatore, in tutto il senso della parola. Io ho fatto una delle mie migliori stagioni vicino a lui al Chelsea, perché è devastante. Fa tutto bene. Recupera palla e fa sempre la cosa facile o prende sempre la decisione giusta. Era un regalo per me giocare con lui. Fisicamente è forte, ha conduzione di palla e cambio di gioco. Per me è un giocatore impressionante, uno dei migliori compagni avuti. Se c'è stata la possibilità di portarlo a Como? Sì, ma aveva uno stipendio molto alto a Lione (ride, ndr). Però anche l'età incide. Abbiamo pensato di andare avanti con gente un po' più giovane", le sue parole.

Un Matic che insomma avrebbe potuto essere all'interno della rosa lariana, per stessa ammissione di Fabregas. Poi gli incastri del mercato hanno portato il Como ed il giocatore stesso a scegliere strade diverse. E fra poche ore sarà proprio Matic uno dei pericoli a cui Fabregas dovrà stare attento…