TMW Nikolic: "La gente dica quello che vuole, ma Vlahovic alla Juve ha sempre la stessa fame"

Marko Nikolic, oggi allenatore dell'AEK Atene, ha concesso una lunga intervista a TMW a margine della vittoria contro la Fiorentina in Conference League. Tra le sue tante dichiarazioni, il tecnico serbo ha parlato anche del suo connazionale Dusan Vlahovic e dei suoi problemi nella Juventus:

In Partizan ha lanciato Milenkovic da titolare, e Vlahovic.

"Il mio predecessore, Tomic, ha iniziato a far giocare Milenkovic, poi sono arrivato io e con il ragazzo abbiamo vissuto una stagione splendida. Milenkovic è stato elemento stabile della formazione per tutto l'anno, segnando anche il gol decisivo per vincere la finale di coppa con la Stella Rossa: abbiamo entrambi lasciato da vincenti (con il double nazionale, ndr). Sono ancora in contatto con Nikola, è diventato davvero un gran giocatore e ne sono orgoglioso, è un elemento della chiave della Serbia e della Premier League. Tutto meritato, è sbucato fuori dal nulla, non era al centro del progetto di sviluppo giovanile nel Partizan. E quell'anno avevo anche Dusan Vlahovic, ancora un ragazzino. Ricordo che qualche mese prima della fine della stagione, aveva già firmato per la Fiorentina e si aspettava che compisse 18 anni per mandarlo lì. Allora la società aveva come politica quella di proteggerlo dagli infortuni, visto che l'accordo era stato già firmato. Negli allenamenti ricordo che lo usavo con la seconda squadra, facendogli fare ogni volta un ruolo diverso, quello che ci mancava all'occasione. Era sempre il migliore. Ricordo di aver chiesto al club di lasciarlo giocare almeno cinque-sei volte nella stagione... Sono davvero felice di averlo avuto, è un grandissimo lavoratore, oltre che di talento".

Cosa gli consiglierebbe, viste le polemiche alla Juventus che riguardano spesso più il contratto che lui?

"Non saprei, non spetta a me commentare cosa gli sta accadendo. Però io lo vedo in campo, anche oggi, nonostante la gente poi dica quello che vuole, e ritrovo ancora quella fame che ha sempre avuto. Ed è la cosa più importante".

