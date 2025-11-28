Sassuolo giù 2-0: Nico Paz inventa, Moreno segna il primo gol di sempre con il Como
TUTTO mercato WEB
Il Como arrotonda a 2-0 contro il Sassuolo. Invenzione di Nico Paz che, con una grande verticalizzazione, mette Alberto Moreno a tu per tu col portiere: Muric esce completamente fuori tempo e il pallone termina in fondo alla rete al 53'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile