David Luiz-gol in Champions 8 anni dopo, il ds del Pafos: "Ora ci seguono anche in Brasile"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il direttore sportivo del Pafos FC Cristiano Giaretta ha commentato così il ritorno al gol in Champions League di David Luiz dopo ben otto anni dall'ultima volta: "Vederlo segnare in Champions è stato come riavvolgere il nastro di otto anni. L’esultanza, la scivolata sulle ginocchia... Mi hanno ricordato esattamente quella di allora. Per un attimo il tempo si è fermato. Sono le favole belle del calcio, ed è anche per questo che il nostro rimane lo sport più bello in assoluto", le sue dichiarazioni su Pafos-Monaco 2-2.

Si aspettava un David Luiz così?

"Mi aspettavo un David in questa condizione - esordisce Giaretta in esclusiva a TMW poche ore dopo il ritorno al gol in Champions League di David Luiz (Pafos-Monaco 2-2) -. La scorsa estate cercavamo un difensore centrale, non una star. Ci serviva un giocatore che avesse prima di tutto molto da dire dal punto di vista tecnico e fisico, il fatto che fosse anche una star era un valore aggiunto che volevamo integrare. Cercavamo qualcuno che potesse mettere in risalto il nome del Pafos e così è stato: David Luiz ha 24 milioni di follower su Instagram e in Brasile trasmettono le nostre partite in diretta da quando è arrivato. È sbarcato a Cipro in forma fisica ottimale, gli mancavano solo i minuti nelle gambe. Con impegno, allenamento e lavoro ha raggiunto rapidamente la condizione ideale. I risultati in campo non mi sorprendono, io lo vedo ogni giorno".

Ci racconta l’operazione che quest'estate l'ha portato a Cipro?

"Mi sono orientato su profili con esperienza in Champions e il cerchio si è ridotto molto. Il primo approccio con l’agente di David è stato subito positivo, conosceva già il nostro club, e questo ha semplificato tutto. Da quella prima chiacchierata siamo andati avanti in modo lineare. Non abbiamo dovuto lavorare molto per convincerlo: gli piaceva l’idea di fare un’esperienza diversa, ma restando in Champions. E questa Champions, guarda caso, lo porterà a giocare da ex contro il suo Chelsea. Non poteva andare meglio".

