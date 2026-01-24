Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"

La Salernitana fa visita al Sorrento con l’obiettivo di restare in scia delle prime della classe. Alla vigilia della trasferta del Viviani, il tecnico granata Giuseppe Raffaele ha presentato la sfida sottolineando le insidie dell’impegno e lo stato d’animo del gruppo.

“Il Sorrento è un avversario scorbutico - ha spiegato - noi vogliamo fare una grande partita e nel gruppo c’è entusiasmo. I nuovi arrivi si stanno inserendo benissimo, anche gli ultimi acquisti Gyabuaa e Lescano, che sono giocatori forti e con caratteristiche nuove rispetto al resto della rosa. Sarà fondamentale portare gli episodi dalla parte giusta e per farlo servirà la giusta cattiveria”.

Raffaele, però, deve fare i conti con diverse assenze. “Achik ha avuto qualche problemino in settimana. Cabianca, Inglese e Matino non saranno della partita, così come Tascone, influenzato. Anastasio ha saltato gli ultimi due allenamenti e resterà a Salerno. Golemic è con noi, ma ha avuto un forte stato influenzale e lo abbiamo dovuto gestire”.

Arrivano comunque buone notizie dal reparto offensivo: “In attacco torna Arena e, in più, avremo a disposizione anche Carriero", ha concluso.