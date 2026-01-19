Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani

La Salernitana è a un passo da Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista ghanese classe 2001, attualmente in prestito all'Avellino, sta per trasferirsi in granata dopo aver definito la risoluzione anticipata del suo accordo con i biancoverdi.

L'operazione, orchestrata dal direttore sportivo Daniele Faggiano, prevede un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Una volta scattato l'obbligo, scrive TuttoSalernitana, Gyabuaa firmerà un contratto fino al 2029 e la Salernitana verserà all'Atalanta, proprietaria del cartellino, circa 400mila euro.

Il club campano ha superato la concorrenza del Catania, decidendo di investire con decisione sul giovane mediano. Le visite mediche sono programmate per domani, con l'ufficialità attesa a stretto giro. Così Giuseppe Raffaele spera di poterlo convocare già per la trasferta contro il Sorrento a Potenza.

Nel frattempo, si definisce il quadro del centrocampo granata: Varone e Knezovic sono in uscita, mentre De Boer ha manifestato la volontà di restare. Resta da capire se Gyabuaa sarà l'ultimo rinforzo in mediana.