Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
ieri alle 23:49Serie C
Luca Bargellini

La Salernitana è a un passo da Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista ghanese classe 2001, attualmente in prestito all'Avellino, sta per trasferirsi in granata dopo aver definito la risoluzione anticipata del suo accordo con i biancoverdi.

L'operazione, orchestrata dal direttore sportivo Daniele Faggiano, prevede un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Una volta scattato l'obbligo, scrive TuttoSalernitana, Gyabuaa firmerà un contratto fino al 2029 e la Salernitana verserà all'Atalanta, proprietaria del cartellino, circa 400mila euro.

Il club campano ha superato la concorrenza del Catania, decidendo di investire con decisione sul giovane mediano. Le visite mediche sono programmate per domani, con l'ufficialità attesa a stretto giro. Così Giuseppe Raffaele spera di poterlo convocare già per la trasferta contro il Sorrento a Potenza.

Nel frattempo, si definisce il quadro del centrocampo granata: Varone e Knezovic sono in uscita, mentre De Boer ha manifestato la volontà di restare. Resta da capire se Gyabuaa sarà l'ultimo rinforzo in mediana.

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del nuovo anno
Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Salernitana, De Boer decisivo contro l'Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"
Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione" Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani... Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani
Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"... Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"
Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del nuovo anno
Chiamatelo Mr. Incredibile! Fabio Gallo imbattuto in Serie C da 54 giornate Chiamatelo Mr. Incredibile! Fabio Gallo imbattuto in Serie C da 54 giornate
Trapani, ennesima sirena di mercato: per Niko Kirwan si fa sotto il Potenza TMWTrapani, ennesima sirena di mercato: per Niko Kirwan si fa sotto il Potenza
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
2 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
3 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
4 Juventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo
5 Como, Fabregas: "Serie A campionato difficilissimo: Pisacane e Cuesta colleghi bravissimi"
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
