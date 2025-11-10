Salernitana-Crotone, momenti di paura: Villa colpito duramente alla testa e portato in ospedale

Momenti di paura nel corso dei primi minuti di Salernitana-Crotone, posticipo della 13ª giornata di Serie C. Al quarto minuto di gioco l'esterno sinistro della Salernitana Marco Villa e l'attaccante dei calabresi Enrico Piovanello si sono scontrati sbattendo la testa. Il laterale granata ha avuto la peggio, con i compagni che hanno subito chiesto l'intervento dello staff medico e l'ingresso della barella. Il giocatore è rimasto a terra diversi minuti in un Arechi ammutolito, poi è stato portato via in ambulanza all'ospedale di Salerno per accertamenti, fortunatamente cosciente.

La partita è proseguita, con Villa sostituito da Coppolaro e Piovanello rimasto in campo con un turbante in testa, medicato dal suo staff medico.