Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono a novembre"

"Tutto lo stadio è rimasto scioccato per l'incidente occorso a Villa, ora tutto è ridimensionato rispetto al terrore. Quando ci eravamo riassestati, abbiamo perso Cabianca e abbiamo dovuto rimodellare la squadra. Abbiamo avuto tre palle gol importanti nel primo tempo, risultando equilibrati e con un ottimo atteggiamento difensivo contro una squadra ben attrezzata. Nella ripresa abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma abbiamo lavorato bene in ampiezza e in palleggio, ma gli episodi ci hanno condannato e questa partita è finita 0-0. Volevamo offrire ampiezza con Villa e presenza in area delle punte e Quirini, mentre con Knezovic volevamo giocare fra le punte. Nella ripresa abbiamo fatto bene. Anastasio ha fatto bene da quinto. Abbiamo trovato un importante equilibrio difensivo e stiamo crescendo sotto questo aspetto. Talvolta nei campionati capita di avere battute a vuoto, nella ripresa abbiamo creato abbastanza per riuscire a segnare. Gli avversari ci studiano e dobbiamo trovare soluzioni per vincere. Possiamo lottare per vincere il campionato. Non bisogna pensare in negativo se non concretizziamo. Siamo cresciuti molto in fase di recupero palla e di riaggressione. Torneremo a segnare perché abbiamo attaccanti forti e importanti. Sono più tranquillo adesso di qualche settimana fa. I campionati non si vincono a novembre.

Abbiamo potenzialità per sprintare fino a fine girone di andata. Resta amaro in bocca, ma ora posso concentrarmi su altri aspetti. Sono un mister cauto sui recuperi dei giocatori. De Boer è un ragazzo molto importante e lo inserirò in funzione di come andrà settimana prossima. Se abbiamo commesso tanti errori di passaggio, è perché abbiamo perso giocatori di qualità e ci può stare un momento di stanca da parte di qualche giocatore. Si può fare tutto e Capomaggio può anche giocare da mezzala. Quirini è un giocatore da cui voglio di più e che deve crescere: deve capire che si può sbagliare e non bisogna rimuginare. La squadra sta facendo più fatica nelle ultime decisioni o nel distribuire gioco. Stasera era la classica partita disgraziata che poteva finire peggio, ma siamo stati bravi ad evitarlo. So dove dover lavorare e so che bisogna motivare i giocatori quando sono un po' sotto tono. Per la prima volta siamo secondi, ma ci resta rammarico perché nelle ultime due gare avremmo potuto fare qualcosa di più e la squadra sta dimostrando di esserci. Senza gol annullato, avremmo probabilmente vinto. Dobbiamo continuare ad essere compatti. Per me conta arrivare primi alla trentottesima. Abbiamo un percorso da dare e ribadisco la mia fiducia". Ecco le dichiarazioni del tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele al termine della gara col Crotone.