Cagliari, messaggio per Ekdal: "Complimenti per la tua bellissima carriera, in bocca al lupo"
“122 presenze con la nostra maglia, complimenti per la tua bellissima carriera Albin Ekdal! In bocca al lupo per il futuro". Così il Cagliari ha salutato lo svedese, che a 36 anni ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il centrocampista svedese, ex Cagliari, ha disputato ieri la sua ultima gara da professionista con la maglia del Djurgarden, vittorioso per 1-3 sul campo dell’Osters. Nel corso della sua carriera, Ekdal ha collezionato oltre 450 presenze tra i professionisti, arricchite da 15 gol.
