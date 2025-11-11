Esclusiva TMW Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"

Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Cerco di migliorarmi anno dopo anno, do tutto negli allenamenti, sono contento che in partita venga fuori quello che è il frutto dell'allenamento".

Cosa è cambiato quest'anno con Abate in panchina rispetto a Pagliuca?

"Sicuramente sono due allenatori che amano giocare a calcio, amano giocare con la palla. Mister Abate è un grande lavorate, ci fa star sereni e prepara le partite al meglio".

Quanta carica vi dà la vittoria con il Palermo?

"Venivamo dalla sconfitta col Modena, volevamo reagire. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima che sicuramente lotterà per la Serie A. Siamo doppiamente contenti, sia per la reazione che per la vittoria contro una grande squadra".