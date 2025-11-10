TMW Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"

Leonardo Semplici, ospite dei microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, parla così dei cambi di panchina che hanno agitato le ultime settimane di Serie A: "Qualche cambio è stato davvero inaspettato, penso a Fiorentina e Juventus e questo la dice lunga sulla qualità del campionato. Mi auguro che le rispettive società possano tornare a rincorrere gli obiettivi che inseguivano ad inizio campionato, credo abbiano i requisiti per poterlo fare".

Sampdoria e Spezia sono in crisi. Che sensazioni hai?

"La Sampdoria l'ho vissuta poco tempo e c'è enorme rammarico, speravo di incidere in maniera diversa ma vedo che chi prima e chi dopo di me è riuscito a farlo. Le problematiche erano tante ed è stato cambiato già l'allenatore, ma non credo sia questa la principale difficoltà. Per quanto riguarda lo Spezia, dopo lo spareggio perso l'anno scorso molti giocatori sono rimasti delusi e secondo me c'era scoramento sia tra i calciatori che nell'allenatore. L'addio di Esposito è stato pesante e credo abbiano tutti i mezzi per uscire da questa classifica, ma si devono dare una mossa, perché la Serie B non aspetta e la piazza merita altri risultati".

L'estero può essere una possibilità per lei?

"Devo dire che sono più aperto, sto provando a imparare l'inglese e mi aggiorno quotidianamente, andando a vedere squadre dalla A ai Dilettanti. Spero possa arrivare una chiamata anche per me".