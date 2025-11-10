Udinese, Trevisan: "Puntiamo a trovare i nuovi Palma. Popov ottimo acquisto in prospettiva"

Il responsabile del settore giovanile Angelo Trevisan è stato ospite al programma The Factory di Media 24 per fare il punto della situazione sulle formazioni giovanili bianconere.

La Primavera "è praticamente l’Under 17 dello scorso anno – che ha fatto un ottimo campionato – con soli tre 2007 della precedente Primavera - ha detto il dirigente bianconero - . È una squadra costruita pensando al futuro, noi come al solito puntiamo a trovare i nuovi Palma per la prima squadra, la posizione in classifica è secondaria. Come lo scorso anno siamo la squadra più giovane del campionato, l’idea è far maturare i ragazzi. Dopo aver fatto un po’ di fatica le prime giornate, ma è il primo anno a questi livelli anche per lui, mister Gutierrez sta imparando a conoscere la categoria. Infatti, prima della partita contro il Como sono arrivati diversi risultati positivi di fila”.

Nikolay Popov: “È un ragazzo giovane, uno dei tre 2009 che abbiamo in Primavera. Deve abituarsi ai ritmi del calcio italiano, ma dopo le prime due-tre partite un po’ più difficili ora ha iniziato a far vedere il campione che è. Sono convinto che la società abbia fatto un ottimo acquisto, anche in prospettiva per la prima squadra”.