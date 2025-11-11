Esclusiva TMW Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"

Roberto De Rosa, capitano del Giugliano, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

Quest'anno non avete iniziato benissimo in campionato

"Sì, ma l'arrivo di mister Capuano ci ha dato fiducia e ci ha convinti di essere un'ottima squadra. Lui in questo è molto bravo e lo stiamo dimostrando a suon di prestazioni e risultati".

Cosa non ha funzionato con Cudini?

"La squadra era con lui, rispettavamo le sue idee di gioco, ma la società ha ritenuto opportuno prendere un'altra strada".

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?

"L'obiettivo è migliorarmi. Platini a fine carriera ha detto che aveva smesso di migliore, se lo ha detto uno come lui, perché non posso migliorare anche io anno dopo anno".