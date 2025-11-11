Esclusiva TMW
Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Roberto De Rosa, capitano del Giugliano, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:
Quest'anno non avete iniziato benissimo in campionato
"Sì, ma l'arrivo di mister Capuano ci ha dato fiducia e ci ha convinti di essere un'ottima squadra. Lui in questo è molto bravo e lo stiamo dimostrando a suon di prestazioni e risultati".
Cosa non ha funzionato con Cudini?
"La squadra era con lui, rispettavamo le sue idee di gioco, ma la società ha ritenuto opportuno prendere un'altra strada".
Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?
"L'obiettivo è migliorarmi. Platini a fine carriera ha detto che aveva smesso di migliore, se lo ha detto uno come lui, perché non posso migliorare anche io anno dopo anno".
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie C
Esclusiva TMWGiugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile