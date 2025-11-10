Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"
Luciano Peluso, centrocampista del Giugliano, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:
Stasera sei stato premiato come miglior esordiente in Serie C, che esperienza è stata?
"Lo scorso campionato è stato molto difficile, siamo arrivati al decimo posto e siamo andati a fare ai playoff. La rosa era molto buona, io ho trovato spazio dopo sei mesi, per questo voglio ringraziare mister Bertotto e lo staff per la fiducia che mi ha dato".
Quest'anno non siete partiti benissimo, poi è arrivato mister Capuano
"Con il mister abbiamo trovato quell'alchimia che ci mancava da inizio anno. Abbiamo trovato un buon feeling e si vedono i risultati".
Obiettivi?
"Vogliamo migliorarci, il sogno è la Serie B ma andiamoci piano. I vorrei fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.