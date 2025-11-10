Esclusiva TMW Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"

Luciano Peluso, centrocampista del Giugliano, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

Stasera sei stato premiato come miglior esordiente in Serie C, che esperienza è stata?

"Lo scorso campionato è stato molto difficile, siamo arrivati al decimo posto e siamo andati a fare ai playoff. La rosa era molto buona, io ho trovato spazio dopo sei mesi, per questo voglio ringraziare mister Bertotto e lo staff per la fiducia che mi ha dato".

Quest'anno non siete partiti benissimo, poi è arrivato mister Capuano

"Con il mister abbiamo trovato quell'alchimia che ci mancava da inizio anno. Abbiamo trovato un buon feeling e si vedono i risultati".

Obiettivi?

"Vogliamo migliorarci, il sogno è la Serie B ma andiamoci piano. I vorrei fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno".