Esclusiva TMW Tiago Casasola: "Catania scelta voluta e desiderata, stiamo inseguendo un sogno importante"

Tiago Casasola, terzino del Catania, lo scorso anno alla Ternana è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Lo scorso anno con la Ternana abbiamo fatto un campionato importante, purtroppo non è bastato per conquistare la promozione in B, ma adesso è il passato. Ora stiamo inseguendo un nuovo sogno con il Catania, è qualcosa di importante ma siamo consapevoli che è un campionato tosto, difficile, con squadre di valore, ma noi daremo filo da torcere a tutte le squadre".

In estate sei stato anche nel mirino della Salernitana. Cosa è successo?

"Niente di particolare, alla fine ho scelto Catania perché mi ha attratto il progetto societario. È stata una scelta voluta e desiderata, sono molto felice di essere qua".

Obiettivi?

"Per prima cosa fare un campionato di vertice con il Catania, poi spero di poter dare il mio contributo".