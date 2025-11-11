Mondiali 2026, prezzi folli per i parcheggi: costeranno più del biglietto della partita

Secondo quanto riportato da The Athletic, in vista dei prossimi Mondiali nel Nord America ci saranno spiacevoli soprese per chi andrà alle partite in macchina. La FIFA, che ha lanciato un sito web ufficiale per i parcheggi riservato ai possessori di biglietti, sta valutando prezzi elevati.

Ad Arlington, Texas, un parcheggio auto nei paraggi dello stadio e per una partita della fase a gironi costa 75 dollari. Prezzi che oscillano a seconda dello stadio e dell'importanza della gara. Ad esempio si arriva 100 dollari per gli ottavi di finale e addirittura a 175 dollari per le semifinali).

Si prevedono grandi polemiche, considerando che per raggiungere certi impianti, l'auto sarà di fatto l'unica opzione possibile a seguito di un trasporto pubblico poco sviluppato. Paradossalmente, i parcheggi costeranno più degli stessi biglietti per la partita in certe zone dello stadio.