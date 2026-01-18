Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"

Match winner di giornata, Kees De Boer ha commentato il successo della Salernitana contro l’Atalanta U23 ai microfoni di LiraTV, come riportato da TuttoSalernitana, soffermandosi sulla rete decisiva e sull’importanza del risultato.

“È stata una bella azione: lancio di Villa, sponda del Loco e inserimento preciso da parte mia. Ero libero e non potevo fare altro che metterla in fondo al sacco. È andata bene, siamo contentissimi. È la mia prima rete e sono molto soddisfatto”.

Il centrocampista olandese ha poi voluto dedicare il gol: “In questo momento conta più il risultato di squadra rispetto a quello individuale. Vorrei dedicare questa gioia alla mia fidanzata: glielo avevo promesso da tempo e finalmente ci sono riuscito”.

Sull’andamento della gara e sulla gestione della superiorità numerica: “Peccato non averla chiusa prima, già dopo sette minuti eravamo in superiorità numerica. Potevamo giocare meglio e creare di più, ma la gestione è stata ottima e loro non hanno fatto nemmeno un tiro in porta. Non parlerei delle assenze: chi entra si fa trovare pronto. Non siamo undici, ma un gruppo forte”.

De Boer ha poi allargato il discorso al momento della squadra: “È come squadra che dobbiamo giocare meglio. Ogni giorno lavoriamo per migliorare: a volte purtroppo non riusciamo a esprimerci come dovremmo, ma sappiamo che non è facile. I tifosi vogliono vincere tutte le partite e noi abbiamo la stessa volontà, però è evidente che abbiamo perso punti anche senza meritarlo. Contro il Cosenza avremmo potuto vincere, ma il calcio è così. Questa vittoria ci dà maggiore serenità per il futuro”.

Infine, una battuta sul proprio futuro: “In questo momento resto a Salerno. Leggo tante cose online, ma io penso solo a dare il massimo per ritagliarmi il mio spazio”.