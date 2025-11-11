Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

L'ATALANTA ESONERA JURIC, SI ATTENDE L'ANNUNCIO DI PALLADINO. NAPOLI, DE LAURENTIIS BLINDA CONTE. LA FIORENTINA SMENTISCE LE VOCI SULLA CESSIONE DEL CLUB.

Ufficiale l'esonero di Ivan Juric, che da ieri non è più l'allenatore dell'Atalanta dopo cinque mesi sulla panchina bergamasca. A far prendere la decisione alla società è stato l'ultimo ko contro il Sassuolo, che lascia i nerazzurri al tredicesimo posto in classifica dopo undici giornate di campionato (con 13 punti conquistati). Questo il comunicato ufficiale: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro". E adesso? L'Atalanta ha scelto Raffaele Palladino. Ieri c'è stato un incontro fra Tony D'Amico, direttore tecnico del club, e l'ex allenatore della Fiorentina, col summit che ha portato a una fumata bianca. Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2027, nelle prossime ore è atteso l'annuncio.

A distanza di poche ora dalla gara persa contro il Bologna, a riportare ordine nel Napoli ci ha pensato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che sui propri profili social ha ribadito la piena fiducia ad Antonio Conte. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione", ha continuato il patron del Napoli. "Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli". Nei prossimi giorni è atteso un confronto diretto tra Conte e De Laurentiis, ma già la parole pubbliche del numero uno del club fanno capire bene il pensiero della società.

Tomas Palacios non ha trovato spazio nell'Inter in questa prima parte di stagione ed è lecito aspettarsi un addio nel mercato di gennaio per il centrale difensivo: dal Messico e dal Brasile, sono diverse le squadre interessate al giocatore nerazzurro. Ma non solo, l'Independiente de Mendoza rappresenta un'ipotesi concreta per un futuro che si unirebbe al passato. Palacios, infatti, si è affermato proprio nella squadra argentina, dove potrebbe ritornare per provare a rifarsi dopo la - finora - deludente esperienza all'Inter.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha smentito seccamente le voci sulla cessione del club circolate nelle ultime ore: "In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita".

ROBERTO MANCINI VA IN QATAR. ROGERS RESTA ALL'ASTON VILLA. L'ATLETICO MADRID PASSA DI MANO. ZIDANE PARLA DEL SUO FUTURO. EKDAL LASCIA IL CALCIO GIOCATO.

Morgan Rogers resta all'Aston Villa. A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo dal Middlesbrough, il trequartista inglese classe 2002 ha accettato di prolungare la sua permanenza al Villa Park e sotto la guida di Unai Emery fino al 30 giugno 2031.

Presente a Tolone per un evento benefico, Zinedine Zidane ha avuto modo di rispondere alle domande sul suo futuro e circa un suo ritorno in panchina ha risposto sorridendo: "Presto". 53 anni, Zidane è fermo dal 2021 quando ha concluso la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid. Sembrava destinato a raccogliere il testimone da Didier Deschamps dopo i Mondiali in Qatar, salvo poi prendere atto del rinnovo a sorpresa del ct per altri quattro anni. Nel frattempo il suo nome è stato accostato ai grandi club europei come il Manchester United, il Bayern Monaco e anche la Juventus. Zizou sembra però aspettare i bleus e l'occasione potrebbe ripresentarsi dopo i prossimi Mondiali.

L’Atletico Madrid passa di mano. Il club spagnolo ha comunicato la vendita delle sue azioni ad Apollo Sports Capital, che da questo momento diventa azionista di maggioranza. Si tratta di un’operazione enorme, poiché i quattro principali azionisti riducono la loro partecipazione per consentire l’ingresso del nuovo investitore del Metropolitano. "L’Atlético Madrid e i suoi principali azionisti - Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management - hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (“ASC”), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi azionista di maggioranza del club" si legge nel comunicato.

Appena tre mesi dopo il suo arrivo al Levante, il nome di Karl Etta Eyong è già al centro del mercato. Secondo GiveMeSports, che ha recentemente intervistato l’attaccante camerunese, il CSKA Mosca avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il talento di 22 anni. Il giocatore non sembra però interessato a un futuro in Russia: "Il mio sogno è costruire la mia carriera in Spagna o in Inghilterra. Credo di avere la qualità per affermarmi in Premier League, sarebbe un sogno giocare nel Chelsea", ha dichiarato Eyong.

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è pronto a firmare con il club qatariota dell'Al-Sadd. Secondo quanto da noi raccolto, l'accordo è ormai imminente e la prossima tappa dell'ex selezionatore dell'Arabia Saudita dovrebbe essere dunque in Qatar.

L’AC Taverne è lieta di annunciare l’arrivo di Kubilay Turkylmaz come nuovo brand ambassador del Club. L’ex attaccante della nazionale svizzera vanta un curriculum da campione e porterà all’AC Taverne l’esperienza maturata sui campi più importanti di tutto il mondo e la sua visione. Nel dettaglio, Turkylmaz sarà la persona di riferimento nel management sportivo e lavorerà a stretto contatto con il Direttore Generale con particolare attenzione sia all’area scouting and recruitment che al mercato in uscita su tutto il panorama nazionale. Grazie al suo carisma ed alla sua carriera accompagnerà i giovani talenti in rosa durante i l loro percorso di crescita. I valori umani e sportivi di Turkylmaz ben si sposano con l’idea di calcio dell’AC Taverne.

Sta per chiudersi anzitempo l’avventura dell’allenatore italiano Cristiano Bacci alla guida del Panserraikos. Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex difensore, che in Italia è stato vice di Cioffi sulla panchina dell’Udinese e in Portogallo ha guidato Boavista e Moreirense, sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli della separazione consensuale con la società ellenica. Bacci ha guidato il Panserraikos in dieci partite: una vittoria, due pareggi e sette sconfitte il bilancio.

Albin Ekdal, a 36 anni, ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il centrocampista svedese, ex Cagliari, ha disputato ieri la sua ultima gara da professionista con la maglia del Djurgarden, vittorioso per 1-3 sul campo dell’Osters. Nel corso della sua carriera, Ekdal ha collezionato oltre 450 presenze tra i professionisti, arricchite da 15 gol.