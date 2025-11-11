Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 01:00Serie A
Tommaso Bonan

L'ATALANTA ESONERA JURIC, SI ATTENDE L'ANNUNCIO DI PALLADINO. NAPOLI, DE LAURENTIIS BLINDA CONTE. LA FIORENTINA SMENTISCE LE VOCI SULLA CESSIONE DEL CLUB.

Ufficiale l'esonero di Ivan Juric, che da ieri non è più l'allenatore dell'Atalanta dopo cinque mesi sulla panchina bergamasca. A far prendere la decisione alla società è stato l'ultimo ko contro il Sassuolo, che lascia i nerazzurri al tredicesimo posto in classifica dopo undici giornate di campionato (con 13 punti conquistati). Questo il comunicato ufficiale: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro". E adesso? L'Atalanta ha scelto Raffaele Palladino. Ieri c'è stato un incontro fra Tony D'Amico, direttore tecnico del club, e l'ex allenatore della Fiorentina, col summit che ha portato a una fumata bianca. Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2027, nelle prossime ore è atteso l'annuncio.

A distanza di poche ora dalla gara persa contro il Bologna, a riportare ordine nel Napoli ci ha pensato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che sui propri profili social ha ribadito la piena fiducia ad Antonio Conte. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione", ha continuato il patron del Napoli. "Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli". Nei prossimi giorni è atteso un confronto diretto tra Conte e De Laurentiis, ma già la parole pubbliche del numero uno del club fanno capire bene il pensiero della società.

Tomas Palacios non ha trovato spazio nell'Inter in questa prima parte di stagione ed è lecito aspettarsi un addio nel mercato di gennaio per il centrale difensivo: dal Messico e dal Brasile, sono diverse le squadre interessate al giocatore nerazzurro. Ma non solo, l'Independiente de Mendoza rappresenta un'ipotesi concreta per un futuro che si unirebbe al passato. Palacios, infatti, si è affermato proprio nella squadra argentina, dove potrebbe ritornare per provare a rifarsi dopo la - finora - deludente esperienza all'Inter.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha smentito seccamente le voci sulla cessione del club circolate nelle ultime ore: "In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita".

ROBERTO MANCINI VA IN QATAR. ROGERS RESTA ALL'ASTON VILLA. L'ATLETICO MADRID PASSA DI MANO. ZIDANE PARLA DEL SUO FUTURO. EKDAL LASCIA IL CALCIO GIOCATO.

Morgan Rogers resta all'Aston Villa. A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo dal Middlesbrough, il trequartista inglese classe 2002 ha accettato di prolungare la sua permanenza al Villa Park e sotto la guida di Unai Emery fino al 30 giugno 2031.

Presente a Tolone per un evento benefico, Zinedine Zidane ha avuto modo di rispondere alle domande sul suo futuro e circa un suo ritorno in panchina ha risposto sorridendo: "Presto". 53 anni, Zidane è fermo dal 2021 quando ha concluso la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid. Sembrava destinato a raccogliere il testimone da Didier Deschamps dopo i Mondiali in Qatar, salvo poi prendere atto del rinnovo a sorpresa del ct per altri quattro anni. Nel frattempo il suo nome è stato accostato ai grandi club europei come il Manchester United, il Bayern Monaco e anche la Juventus. Zizou sembra però aspettare i bleus e l'occasione potrebbe ripresentarsi dopo i prossimi Mondiali.

L’Atletico Madrid passa di mano. Il club spagnolo ha comunicato la vendita delle sue azioni ad Apollo Sports Capital, che da questo momento diventa azionista di maggioranza. Si tratta di un’operazione enorme, poiché i quattro principali azionisti riducono la loro partecipazione per consentire l’ingresso del nuovo investitore del Metropolitano. "L’Atlético Madrid e i suoi principali azionisti - Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management - hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (“ASC”), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi azionista di maggioranza del club" si legge nel comunicato.

Appena tre mesi dopo il suo arrivo al Levante, il nome di Karl Etta Eyong è già al centro del mercato. Secondo GiveMeSports, che ha recentemente intervistato l’attaccante camerunese, il CSKA Mosca avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il talento di 22 anni. Il giocatore non sembra però interessato a un futuro in Russia: "Il mio sogno è costruire la mia carriera in Spagna o in Inghilterra. Credo di avere la qualità per affermarmi in Premier League, sarebbe un sogno giocare nel Chelsea", ha dichiarato Eyong.

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è pronto a firmare con il club qatariota dell'Al-Sadd. Secondo quanto da noi raccolto, l'accordo è ormai imminente e la prossima tappa dell'ex selezionatore dell'Arabia Saudita dovrebbe essere dunque in Qatar.

L’AC Taverne è lieta di annunciare l’arrivo di Kubilay Turkylmaz come nuovo brand ambassador del Club. L’ex attaccante della nazionale svizzera vanta un curriculum da campione e porterà all’AC Taverne l’esperienza maturata sui campi più importanti di tutto il mondo e la sua visione. Nel dettaglio, Turkylmaz sarà la persona di riferimento nel management sportivo e lavorerà a stretto contatto con il Direttore Generale con particolare attenzione sia all’area scouting and recruitment che al mercato in uscita su tutto il panorama nazionale. Grazie al suo carisma ed alla sua carriera accompagnerà i giovani talenti in rosa durante i l loro percorso di crescita. I valori umani e sportivi di Turkylmaz ben si sposano con l’idea di calcio dell’AC Taverne.

Sta per chiudersi anzitempo l’avventura dell’allenatore italiano Cristiano Bacci alla guida del Panserraikos. Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex difensore, che in Italia è stato vice di Cioffi sulla panchina dell’Udinese e in Portogallo ha guidato Boavista e Moreirense, sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli della separazione consensuale con la società ellenica. Bacci ha guidato il Panserraikos in dieci partite: una vittoria, due pareggi e sette sconfitte il bilancio.

Albin Ekdal, a 36 anni, ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il centrocampista svedese, ex Cagliari, ha disputato ieri la sua ultima gara da professionista con la maglia del Djurgarden, vittorioso per 1-3 sul campo dell’Osters. Nel corso della sua carriera, Ekdal ha collezionato oltre 450 presenze tra i professionisti, arricchite da 15 gol.

Articoli correlati
Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino.... Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo... Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Parma, per Apolloni è la svolta: "Guidano Bernabé e Britschgi, coraggio e personalità"... Parma, per Apolloni è la svolta: "Guidano Bernabé e Britschgi, coraggio e personalità"
Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso... Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì... Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì
Baiano a RFV: "Fino a domenica scorsa la Fiorentina non correva. Gudmundsson torni... Baiano a RFV: "Fino a domenica scorsa la Fiorentina non correva. Gudmundsson torni lui"
Udinese, Trevisan: "Puntiamo a trovare i nuovi Palma. Popov ottimo acquisto in prospettiva"... Udinese, Trevisan: "Puntiamo a trovare i nuovi Palma. Popov ottimo acquisto in prospettiva"
Cagliari, messaggio per Ekdal: "Complimenti per la tua bellissima carriera, in bocca... Cagliari, messaggio per Ekdal: "Complimenti per la tua bellissima carriera, in bocca al lupo"
Totti: "Spalletti è una bella persona. È un po’ strano e particolare, ma ci si sta... Totti: "Spalletti è una bella persona. È un po’ strano e particolare, ma ci si sta bene"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
3 Svizzera-Okafor ai ferri corti. L'attaccante si lamenta, Tami replica: "Deluso dalle sue parole"
4 Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì
5 Mondiali 2026, prezzi folli per i parcheggi: costeranno più del biglietto della partita
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.1 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.2 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.3 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.4 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.6 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Immagine news Serie A n.2 Parma, per Apolloni è la svolta: "Guidano Bernabé e Britschgi, coraggio e personalità"
Immagine news Serie A n.3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì
Immagine news Serie A n.5 Baiano a RFV: "Fino a domenica scorsa la Fiorentina non correva. Gudmundsson torni lui"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Trevisan: "Puntiamo a trovare i nuovi Palma. Popov ottimo acquisto in prospettiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, testa a testa fra Gorgone e Modesto per la panchina: domani la decisione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono a novembre"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?