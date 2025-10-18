Arzignano, Bianchini: "Contro il Novara ko che fa male. Ma si riparte con più voglia"

Dopo il ko contro il Novara, il tecnico dell'Arzignano Giuseppe Bianchini ha commentato: "Questa sconfitta fa male. E’ stata una gara non bella. Noi abbiamo preso la traversa, loro hanno fatto gol. Questo ha fatto la differenza. I ragazzi ci hanno provato anche nella difficoltà. Ho visto dei segnali che ci danno speranza. Se continuano a lavorare con determinazione arriveranno momenti migliori. Si riparte con la voglia di sacrificarsi ancora di più, con più cura nelle piccole cose e nel quotidiano.

Bisogna togliere qualcosa al resto e metterci qualcosa di più dentro al campo. Questa l’unica strada. La classifica non è bella ma è quella che ci siamo guadagnati. Guardiamo la realtà e cerchiamo di fare meglio. Oggi ci siamo arrivati vicini, la prossima sarà la volta buona. Ci sono i valori per venirne fuori".