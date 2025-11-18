Serie C, 14ª Giornata: Vicenza vola, il Cittadella alla sesta. Tonfo Catania, Salernitana OK

Una squadra in fuga nel Girone A e poi tanta, tanta bagarre. Quattordicesimo turno di Serie C in archivio e, anche in quest'occasione, non sono mancati i risultati importanti.

Nel raggruppamento del nord Italia, detto del Vicenza a +8 sulla prima delle inseguitrici nel weekend si è registrata la seconda giornata senza vittorie dell'Union Brescia, così come la sesta vittoria di fila del Cittadella, oggi quarta forza del torneo. Ritrovano i tre punti anche AlbinoLeffe, Giana Erminio e Lumezzane dopo una lunga astinenza.

Nel Girone B, invece, l'Arezzo porta a casa l'undicesimo successo di questa stagione, allontanando di un punto il Ravenna e di 4 l'Ascoli. Cade, invece, il Guidonia Montecelio dopo più di un mese. Pineto al sesto risultato utile consecutivo, mentre la Ternana infila il quarto pareggio di fila. Nelle parti basse della graduatoria vince solo il Pontedera.

Infine il Girone C. Salernitana, Benevento e Cosenza conquistano i tre punti, mentre il Catania, terza forza del raggruppamento, cade a sorpresa a Casarano. Bene anche Crotone, Potenza e Audace Cerignola, con gli ofantini al secondo successo di fila. Siracusa che pare essersi acceso per la prima volta in stagione: tre vittorie nelle ultime quattro giornate e ora la zona salvezza dista solo tre punti.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Ospitaletto - Brescia 0-0

AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1

29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)

Alcione Milano - Novara 0-1

71' Basso

Lecco-Pro Patria 1-0

13' Furrer

Vicenza-Renate 1-0

10' Cuomo

Pergolettese - Giana Erminio 0-3

45'+3 Alborghetti, 49' Gabbiani, 61' Ruffini

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Pineto - Carpi 1-0

17’ Bruzzaniti

Rimini - Ascoli 0-2

35’ Damiani, 39’ Gori

Torres - Perugia 1-1

41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)

Vis Pesaro - Guidonia 2-1

29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)

Sambenedettese - Ternana 0-0

Livorno - Ravenna 1-1

23' Gentile (L), 82' Spini (R)

Pontedera-Pianese 2-0

40' Faggi

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Benevento - Monopoli 3-0

9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco

Altamura - Salernitana 1-2

11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)

Giugliano - Audace Cerignola 0-1

51' Parlato

Potenza - Trapani 2-1

21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)

Foggia - Cavese 0-0

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21, Casarano 21, Casertana 19*, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Audace Cerignola 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva