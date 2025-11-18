Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dovbyk fissa il rientro: "Roma, mi sto riprendendo. Ancora un mese e tornerò"

Dovbyk fissa il rientro: "Roma, mi sto riprendendo. Ancora un mese e tornerò"
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:08
Alessio Del Lungo

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, è tornato a parlare del suo infortunio, che non gli sta permettendo di giocare con i giallorossi e con l'Ucraina. Il centravanti ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro dopo il match contro l'Udinese, nel quale è uscito al 7' per far posto a Baldanzi, che ha ricoperto così l'inedito ruolo di falso 9.

Il periodo di stop è compreso tra le 4 e le 6 settimane, a seconda dell'evoluzione clinica e dalla risposta al lavoro di riabilitazione che ha programmato lo staff medico di Gasperini. Intervenuto ai microfoni di una tv locale nel suo Paese, il classe '97 ha spiegato a che punto è con il recupero: "Mi sto riprendendo. Il trauma è muscolare, fastidioso perché è vicino al tendini. Ancora un mese e tornerò. Avrei voluto aiutare i miei compagni della nazionale, ma ero abbastanza sicuro della loro vittoria".

Dovbyk, il cui contratto scadrà nel 2029, vanta 10 presenze in questa stagione in Serie A, con 2 gol all'attivo, e 4 in Europa League, senza aver trovato però la via della rete. Quando rientrerà la necessità è sicuramente invertire la tendenza che ha contraddistinto questo inizio di stagione e segnare con più regolarità.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
