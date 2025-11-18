Gasperini brama Frendrup, al Genoa (e De Rossi) la Roma potrebbe dare in cambio Pisilli

C'è un mese e mezzo esatto, 45 giorni, a separarci dall'inizio ufficiale del calciomercato di gennaio per la Serie A. E, nonostante i diretti interessati siano pronti a smentire seduta stante, è naturale pensare che in seno alle varie società del massimo campionato italiano stiano già iniziando le grandi manovre del caso.

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, tra la Roma giallorossa e il Genoa potrebbe aprirsi un filo in duplice direzione, che vede coinvolti due centrocampisti. Sono infatti mesi che sull'inesauribile motorino della mediana rossoblù Morten Frendrup si sono posati i riflettori di mercato delle grandi squadre e tra queste parrebbe essere particolarmente caldo l'interesse della Roma. Il danese ha tutta l'aria del colpo perfetto per Gasperini, con dall'altro versante della strada il neo tecnico dei liguri De Rossi che riabbraccerebbe volentieri qualche sua vecchia conoscenza della Capitale, su tutti per esempio quel Nicolò Pisilli che in questi primi mesi con Gasp è sempre fuori (solo Ghilardi ha giocato meno di lui) ma che ha dimostrato più volte (non ultimo il meraviglioso gol segnato con l'U21 alla Polonia) di avere tutti i mezzi per potersi imporre. De Rossi, nel caso, lo aspetta.

MORTEN FRENDRUP (centrocampista, 2001, danese) sotto contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2028, acquistato a gennaio 2022 dal Brondby per 4,4 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 20 milioni di euro.

NICOLO' PISILLI (centrocampista, 2004, italiano) sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2029, prodotto del vivaio della società. Valore di mercato Transfermarkt: 13 milioni di euro.