Damiani su Ausilio e Tare: "Anche grazie a loro, Inter e Milan sono di nuovo ai vertici"

Il derby tra Inter e Milan, in programma domani sera, non è solo la sfida tra Chivu e Allegri in panchina, tra Leao e Lautaro per i gol o tra Calhanoglu e Modric in mezzo al campo: è anche il confronto tra due dirigenti top del calcio italiano come Piero Ausilio e Igli Tare. Ha parlato di entrambi Oscar Damiani, in un'intervista a Tuttosport: "Difficile scegliere e avere una preferenza tra Piero Ausilio e Igli Tare. Sono due cari amici e posso solo che parlarne bene.

Lo faccio non per il rapporto che ci lega, ma perché sono due top nel loro settore e i risultati ottenuti in questi anni parlano per entrambi. Non a caso anche grazie al loro lavoro Inter e Milan sono di nuovo ai vertici". Prosegue poi: "Giustamente parliamo sempre di chi va in campo, ma le squadre che vincono e ottengono risultati brillanti hanno sempre alle spalle dirigenti abili e capaci. Due così fanno la differenza come chi scende sul rettangolo verde la domenica".

Sulle somiglianze tra Ausilio e Tare: "Entrambi hanno grande personalità e sono molto decisi nel perseguire gli obiettivi che si sono prefissati. Attenzione però: a dispetto dei loro caratteri forti sono molto abili a mediare con gli agenti e i proprietari dei rispettivi club per portare avanti e soprattutto a termine le trattative".