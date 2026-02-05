Foggia, a Caserta senza tifosi. Arriva il divieto da parte della Prefettura campana

Il Foggia dovrà fare a meno del sostegno dei propri tifosi nella sfida contro la Casertana, valida per la 25ª giornata del girone C di Serie C.

La Prefettura di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia, con conseguente chiusura del settore ospiti dello Stadio Alberto Pinto.

Rivalità accesa e precedenti preoccupanti

La decisione delle autorità è motivata dalla forte rivalità tra le due tifoserie e dagli episodi violenti che hanno caratterizzato i precedenti incontri. Il riferimento principale riguarda la gara del 4 dicembre 2023, quando il secondo tempo iniziò con 40 minuti di ritardo a causa del lancio di fumogeni e petardi che aveva reso necessario un lungo intervento delle forze dell'ordine.

Si tratta di un divieto speculare a quello imposto nella gara d'andata, disputata allo Zaccheria di Foggia, dove ai residenti in Campania fu vietato l'accesso all'impianto. Quella partita terminò con un pareggio per 1-1, ma il clima sugli spalti aveva già evidenziato le tensioni tra le due fazioni.