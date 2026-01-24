Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più

Claudia Marrone
Oggi alle 16:32Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, e i primi due match del turno, si è aperta la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si chiuderà poi lunedì sera con due confronti del Girone A. Il sabato di terza serie, però, ha preso il via, e in archivio sono anche i match che hanno preso il via alle ore 14.30.

Nel Girone A, decisamente movimentato il confronto tra AlbinoLeffe e Trento, con la formazione gialloblù che si porta a casa l'intera posta in palio, portata a casa anche dal Renate che batte l'Union Brescia; vince anche la Ternana nel Girone B, mentre lo scontro salvezza tra Torres e Bra termina in parità. Nel Girone C, invece, grandi passi avanti del Latina, che battendo il Foggia si allontana ancora un po' dalla zona rossa della graduatoria, intanto che il Benevento prova ad allontanarsi dal Catania, che deve comunque ancora giocare; i sanniti battono il Siracusa.

Di seguito, il punto della situazione:

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Sabato 24 gennaio
Ore 17.30 - Virtus Verona – Pro Vercelli
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 28, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Sabato 24 gennaio
Ore 17.30 - Ravenna – Guidonia Montecelio
Ore 17.30 - Sambenedettese – Pianese
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27**, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 21**, Perugia 19, Torres 17**, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Sabato 24 gennaio
Ore 17.30 - Casarano – Picerno
Ore 17.30 - Crotone – Potenza
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Benevento 51*, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Crotone 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Latina 26*, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Trapani 22, Cavese 22*, Foggia 22*, Siracusa 21*, Picerno 19, Giugliano 17*

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

