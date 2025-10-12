Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"

Dopo il prezioso successo ottenuto al “Curi” contro il Perugia, l’allenatore del Rimini, Filippo D’Alesio, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la crescita del gruppo, sottolineando l’importanza dello spirito umano e dell’unione nello spogliatoio.

“È con i ragazzi, poi il lavoro - ha dichiarato D’Alesio a Newsrimini -. Prima viene lo spessore umano e calcistico dei giocatori, perché senza quello puoi lavorare quanto vuoi, ma le cose non vanno. Sono entrato in un momento di grande disordine e confusione, con una squadra che cambiava volto ogni settimana. Alcuni ragazzi erano appena arrivati, non avevamo fatto preparazione e dovevamo diventare squadra in pochissimo tempo. Quello che abbiamo costruito insieme finora è importante”.

Il tecnico biancorosso ha poi raccontato le difficoltà vissute dal gruppo nelle ultime settimane: “Ogni settimana arriva una notizia che ci taglia le gambe, ma i ragazzi sono stati bravi a non abbattersi e a trasformare le difficoltà in opportunità. È questa la mentalità che ci permette di andare avanti”.

Infine, D’Alesio ha voluto ringraziare chi, fuori dal campo, ha contribuito a riportare serenità: “Il direttore Giammarioli ci sta dando una grande mano per mettere ordine, così come Fabio Gatta, il nostro team manager, che è una figura preziosa e trasversale. Senza di loro sarebbe tutto più difficile. Ma oggi voglio dire grazie soprattutto ai miei ragazzi: stanno dimostrando carattere e appartenenza”.