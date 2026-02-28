Triestina, Marino: "Mancato il gol. C'è poca cattiveria, limite che portiamo dietro da tempo"

Dopo la sconfitta contro la Pergolettese, il tecnico della Triestina Giuseppe Marino ha commentato: "Cosa è mancato? Il gol. C'è stata poca cattiveria e questo è un limite che ci portiamo dietro da tempo, ci stiamo lavorando ma evidentemente in partita perdiamo un attimo di lucidità. Abbiamo messo quindici cross, creato occasioni, dominato fuori casa e non esiste che non si riesca a capitalizzare. C'è tanta rabbia, l'ennesima partita giocata bene, dominata per larghi tratti e nella quale prendiamo due gol con un solo tiro in porta subìto. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo sperando il vento giri un po', ci stiamo sacrificando tutti e non so cos'altro aggiungere.

La scelta di Okolo e Vertainen nel secondo tempo è stata per dare maggior peso in area, abbiamo dato più fastidio lì perdendo però qualcosa a livello di sviluppo della manovra. Vertainen deve ancora lavorare tanto e crescere di condizione ma il suo contributo lo sta comunque dando, Okolo ha secondo me fatto bene, lottando su ogni pallone. Anche Vicario stasera ha fatto molto bene ma in generale tutti i ragazzi hanno fatto una buona partita. Abbiamo pagato due leggerezze, la prima nel buttarci in porta da soli un traversone, la seconda accelerando una punizione mentre eravamo in dieci con un giocatore fuori in attesa di rientrare. Sono errori di inesperienza che non devono esser fatti come sul secondo gol da giocatori che invece di esperienza ne hanno.

Purtroppo tutti gli errori che stiamo facendo vengono puntualmente puniti ed è giusto che sia così, noi invece non riusciamo ad approfittare delle leggerezze avversarie, questo vuol dire che è una nostra mancanza. A livello di gioco espresso e di sviluppo non ho niente da dire, anche stasera è stato evidente nonostante il risultato, manca la scaltrezza per approfittare degli errori e delle leggerezze che gli avversari in una partita commettono".