Triestina, 4° ko di fila. Marino: "Dominato con la Pergolettese, non esiste non capitalizzare"

Sono quattro le sconfitte di fila incassate dall'ultima in classifica. Giuseppe Marino, allenatore della Triestina, ha parlato al termine della gara persa 2-0 sul campo della Pergolettese: "Cosa è mancato? Il gol. C'è stata poca cattiveria e questo è un limite che ci portiamo dietro da tempo, ci stiamo lavorando ma evidentemente in partita perdiamo un attimo di lucidità", le prime parole riprese da TuttoC.

"Abbiamo messo 15 cross, creato occasioni, dominato fuori casa e non esiste che non si riesca a capitalizzare. C'è tanta rabbia, l'ennesima partita giocata bene, dominata per larghi tratti e nella quale prendiamo due gol con un solo tiro in porta subìto. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo sperando il vento giri un po', ci stiamo sacrificando tutti e non so cos'altro aggiungere", la delusione trasmessa dal tecnico.

Poi ha spiegato le scelte di Okolo e Vertainen nella ripresa: "Per dare maggior peso in area, abbiamo dato più fastidio lì perdendo però qualcosa a livello di sviluppo della manovra. Vertainen deve ancora lavorare tanto e crescere di condizione ma il suo contributo lo sta comunque dando, Okolo ha secondo me fatto bene, lottando su ogni pallone", ha esplicitato. Aggiungendo: "Anche Vicario stasera ha fatto molto bene ma in generale tutti i ragazzi hanno fatto una buona partita. Abbiamo pagato due leggerezze, la prima nel buttarci in porta da soli un traversone, la seconda accelerando una punizione mentre eravamo in dieci con un giocatore fuori in attesa di rientrare. Sono errori di inesperienza che non devono esser fatti come sul secondo gol da giocatori che invece di esperienza ne hanno".

La situazione è d'emergenza totale: "Purtroppo tutti gli errori che stiamo facendo vengono puntualmente puniti ed è giusto che sia così, noi invece non riusciamo ad approfittare delle leggerezze avversarie, questo vuol dire che è una nostra mancanza. A livello di gioco espresso e di sviluppo non ho niente da dire, anche stasera è stato evidente nonostante il risultato, manca la scaltrezza per approfittare degli errori e delle leggerezze che gli avversari in una partita commettono".