Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di stop per Paghera del Lumezzane
Daniel Uccellieri
Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo dopo le gare andate in scena nel weekend tra il 10 e l'11 ottobre, in attesa di quelle che si giocheranno questa sera e che chiuderanno la giornata. Due giornate di squalifica per Fabrizio Paghera del Lumezzane per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale e antisportiva, in quanto, in occasione di una revisione FVS, entrava nell’area di revisione posizionandosi di fronte al monitor, accanto al IV Ufficiale stesso, per guardare quanto accaduto.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S.