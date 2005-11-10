Da oggi Bondo torna ad allenarsi con il Milan. Restando però fuori da tutte le liste

Warren Bondo al momento non ha un posto nei piani e nella rosa del Milan, ma dalla giornata di oggi il centrocampista classe 2003 torna ad allenarsi insieme al resto della prima squadra rossonera, come da suoi diritti essendo regolarmente tesserato per la società sportiva che ha il Diavolo nel suo stemma.

Fuori dalle liste, reintegrato in gruppo

Quest'estate Bondo aveva l'opportunità di trasferirsi altrove, si erano fatte avanti in particolare alcune società dalla Francia negli ultimi giorni, ma ha deciso di provare a giocare comunque le sue carte in rossonero, dopo aver lottato per ritagliarsi una grande chiamata e non averla ancora potuta di fatto sfruttare. Ritrovandosi però fuori da ogni lista, sia quella per la Serie A che la selezione UEFA per l'Europa League. Uno spazio per provare a rientrare ancora non si è aperto, ma da oggi Bondo avrà quantomeno l'occasione di provare a far cambiare idea ad Amorim, aspettando una finestra utile, come potrebbe essere per esempio l'infortunio di qualche compagno.

Tempo fino a gennaio per cambiare lo scenario

Fino a gennaio almeno, insomma, per Bondo ci sarà soltanto il Milan. Nella finestra invernale, se la situazione non dovesse essere cambiata, ci sarà poi modo di cercare eventualmente una nuova sistemazione per l'ex Monza.