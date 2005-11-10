Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo

Noa Lang contro Antonio Conte. Ancora una volta. Già lo scorso anno, dopo il suo passaggio a gennaio al Galatasaray, l'esterno olandese non le aveva mandate a dire contestando pubblicamente dalla Turchia i modi di fare del tecnico salentino. Fra i due non si era mai creata alchimia e questo sembra evidente.

Allegri lo ha scelto nonostante le voci di mercato

L'addio di Conte ed il mancato riscatto del giocatore da parte del club di Istanbul ha portato al ritorno in azzurro. Le voci di mercato sono andate avanti per tutta l'estate, ma l'idea di Max Allegri è sempre stata chiara: valutare il giocatore in ritiro e nel caso prendere una decisione dopo. E così è stato, con Lang che è rimasto a tutti gli effetti dentro la rosa del Napoli e che piano piano si sta ritagliando quello spazio che ha da sempre richiesto.

L'attacco di Noa Lang verso "l'altro allenatore"

E ieri con Frosinone è arrivata anche la prima rete, attesissima dal diretto interessato. A fine partita poi altro materiale per le discussioni del giorno dopo, con un attacco diretto ad Antonio Conte pur senza mai nominarlo apertamente. Solo riferimenti, come l'"allenatore precedente" o "chi c'era prima": "Molto importante, tutti sanno delle difficoltà che ho avuto lo scorso anno con l'altro allenatore. Ora sento la fiducia. In cosa è diverso Allegri? "Per prima cosa parla con me, cosa che è mancata la scorsa stagione. E poi sul campo mi lascia libertà di trovare gli spazi che voglio: queste sono le grandi differenze rispetto a prima".