L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni

Goncalo Ramos ieri al Mapei Stadium ha avuto quattro occasioni per andare a segno proprio come fatto durante la maxi-sosta con la maglia del Portogallo. La più importante al 43esimo, un colpo di testa dall'interno dell'area piccola dopo un buon traversone dalla sinistra un po' pasticciato e senza angolazione. Una girata tutto sommato innocua che ha permesso a Muric di intervenire, di evitare di un gol che da quella distanza è quasi certezza. E invece il tabellino ancora una volta dice zero gol per il portoghese, da quando s'è trasferito dal Paris Saint-Germain al Milan una rete in sette partite. In circa 650 minuti complessivi.

Spesa record in estate

Per Amorim il problema non è del singolo giocatore: "Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità". Però Ramos acquistato a quelle cifre per il Milan sarà sempre un problema se non segna o segna così poco. Già, perché il suo non è stato certo un acquisto banale. Parliamo dell'acquisto più costoso della storia del club, di circa 74 milioni di euro spesi da un giocatore che negli ultimi anni a Parigi ha vinto tutto ciò che c'era da vincere col ruolo di riserva di lusso. Di alternativa al Pallone d'Oro Dembelé.

Amorim 'deve' schierarlo

Al Milan invece è diverso: dopo un investimento così Ramos è titolare sempre e comunque. Sul suo altare sono stati sacrificati Santi Gimenez (prestato al Porto) e Christopher Nkunku che, nel frattempo, ha realizzato nel week-end una tripletta col Red Bull Lipsia. Per far sbloccare Ramos in ogni partita viene relegato in panchina Francesco Camarda e, più in generale, qualsiasi soluzione tattica che non preveda il suo utilizzo. Amorim sa che la sua riuscita da allenatore del Milan passerà anche dalla riuscita in campo di un attaccante che deve diventare un fattore determinante dopo una spesa così alta. Forse troppo alta.

La realtà è che investire 74 milioni vuol dire anche esser costretti ad aver fiducia in un giocatore perché l'alternativa è un'incredibile svalutazione, una clamorosa minusvalenza. Il Milan dopo l'estate delle spese record non se lo può permettere ed ecco perché il posto di Goncalo Ramos non è e non sarà in discussione, anche se tutti a Milanello sanno che un centravanti così è per ora un handicap più che una risorsa.