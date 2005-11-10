Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
12.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
Tre sfide chiuderanno questo turno, in attesa poi dei recuperi di fine mese che riguarderanno le tre formazioni Under 23
Foto

Con la serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 9ª giornata del campionato di Serie C, che chiuderà i battenti questa sera: torna dunque il consueto posticipo del lunedì, un po' nel dimenticatoio durante la lunga sosta che ha fermato Serie A e B.

In campo gli ultimi tre confronto del turno.

A onor del vero, i postici che si giocheranno saranno tre, e riguarderanno il Girone B e il Girone C: per il secondo raggruppamento, in campo Pescara-Guidonia Montecelio, formazioni entrambe alla ricerca di vittoria, la stessa cosa che cerca il Cosenza nel Girone C. I lupi della Sila, che non stanno attraversando un ottimo momento, affronteranno però un ostico Picerno, mentre l'altro confronto vedrà contrapporsi Barletta e Cavese. Ricordiamo che tutti e tre i confronti prenderanno il via alle 20.30.

Di seguito il punto della situazione.

Analizziamo ora quando accaduto finora, e le classifiche maturate nei tre raggruppamenti:

SERIE C - 9ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10' Crespi, 77' Pellegrini
Pergolettese-Carpi 2-1
25' e 32' Corti (P), 72' Lombardi (C)
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A), 69' Moretti (A), 83' Durmisi (J)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L), 29' e 52' Desogus (A), 40' Anatriello (L), 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis, 88' Ihnatov
Renate-Giana Erminio 2-2
20' [rig.] Calì (R), 61' [aut.] Riviera (R), 69' Kerrigan (R), 80' Renda (G)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (DE), 52' [aut.] Mondonico (DO)
Lecco-Alcione Milano 1-1
40' Galli (A), 54' Manetti (L)
Trento-Folgore Caratese 1-0
68' Ladisa
Treviso-Ospitaletto 0-1
21' [rig.] Galuppini

Classifica: Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 6*, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in meno

GIRONE B
Già giocate
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7' Fiorini (G), 26' Maucci (V), 28' Fabri (G), 69' Gori (G),76' Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71' per impraticabilità del campo)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla, 38' Mazzocchi
Torres-Atalanta U23 2-1
14' Berto (T), 28' Scotto (T), 83' Zanaboni (A)
Ravenna-Campobasso 3-1
41' [rig.] Casiraghi (R), 45'+1 Maggio (R), 69' Tenkorang (R), 88' Stoppa (C)
Sambenedettese-Latina 1-1
8' De Cristofaro (L), 70' Zini (S)
Forlì-Livorno 1-1
23' Malotti (L), 83' Petrelli (F)
Perugia-Vado 0-2
51' Candiano, 58' Cernigoi
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13*, Guidonia Montecelio 12*, Campobasso 12, Pescara 11*, Forlì 11, Vado 11, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Gubbio 7, Latina 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Già giocate
Bari-Giugliano 2-0
6' Butic, 45' Maggiore
Casertana-Monopoli 3-1
21' Vido (M), 35' Vezzoni (C), 45'+1 e 74' Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21' Vitale (A), 43' [rig.] D'Orazio (A), 45'+2 Padula (A), 45'+3 Musso (C), 77' Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11' Meola (S),, 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)
Altamura-Catania 0-3
29' Coda, 58' Insigne, 81' Cabianca
Foggia-Potenza 1-3
15' D'Auria (P), 53' Petrungaro (P), 64' [aut.] Smeraldi (F), 90'+1 Berra (F)
Scafatese-Sorrento 3-2
6' e 32' Palmieri (SC), 12' Emmausso (SC), 87' Parker (SO), 90'+9 [rig.] Ricci (SO)
Casarano-Salernitana 0-0
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Cavese 11*, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Inter U23 10**, Altamura 8, Giugliano 7*, Barletta 7*, Cosenza 7*, Crotone 0°

* una gara in meno
** due gare in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, subito testa all'Europa League: col Celta Vigo Spalletti non recupera nessuno
Immagine news 2
Yerry Mina provoca, la Juve protesta. Interviene l'ex compagno Aresti: "Chi lo critica lo soffre"
Immagine news 3
L'investitura di Di Canio: "Sarr mi è sempre piaciuto, è scaltro e alla Juventus può fare bene"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
08:19 Serie C
Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa
Ieri
Immagine news 2
23:49 Serie C
Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine news 3
22:19 Serie C
Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine news 4
20:49 Serie CTMW
TMWDall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Immagine news 5
19:56 Serie C
Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"
Immagine news 6
19:33 Serie C
Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento
Immagine news 7
18:25 Serie C
Serie C, risultati 9ª giornata: dopo i primi 45', sorridono Alcione, Ospitaletto e Livorno
Immagine news 8
18:19 Serie C
Reggiana, almeno due cordate interessate all'acquisto del club. Il punto della situazione
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.1 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.2 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.3 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine top news n.4 Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
Immagine top news n.5 La Lazio continua il suo volo: Gattuso stende anche il Monza. Zaccagni: “Puntiamo al top”
Immagine top news n.6 Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve non accorcia, Cagliari ancora quarta forza
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Sommer: "Amo l'Inter, addio deciso insieme. Domani per me sarà come giocare in casa"
Immagine box news Serie A Milan, è allarme sui calci piazzati: già tre gol subiti, Amorim cerca una soluzione
Immagine box news Serie A Juventus, subito testa all'Europa League: col Celta Vigo Spalletti non recupera nessuno
Immagine box news Serie A Yerry Mina provoca, la Juve protesta. Interviene l'ex compagno Aresti: "Chi lo critica lo soffre"
Immagine box news Serie A La Lazio ricostruita in estate è costata meno dei soldi incassati dal Milan per Gila
Immagine box news Serie A Cagliari, Caprile: "La Juve lotta per lo Scudetto, è un gran punto. Obiettivo? La salvezza"
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, il futuro di Gorgone appeso a un filo: anche D'Angelo e Viali per il post
Immagine box news Serie B Il punto sulla Serie B: Palermo padrone a Empoli, disastro Samp, apoteosi Modena
Immagine box news Serie B Padova, Lovato: "Ora dobbiamo dimostrare che il ko con la Carrarese è stato solo un caso"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, l'amarezza di Baroni: “Il Modena ha meritato"
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici"
Immagine box news Serie B Il Gallo canta ancora. Belotti riprende da dove aveva lasciato e trascina il Modena
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Immagine box news Serie C Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio