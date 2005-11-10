Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa

Con la serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 9ª giornata del campionato di Serie C, che chiuderà i battenti questa sera: torna dunque il consueto posticipo del lunedì, un po' nel dimenticatoio durante la lunga sosta che ha fermato Serie A e B.

In campo gli ultimi tre confronto del turno.

A onor del vero, i postici che si giocheranno saranno tre, e riguarderanno il Girone B e il Girone C: per il secondo raggruppamento, in campo Pescara-Guidonia Montecelio, formazioni entrambe alla ricerca di vittoria, la stessa cosa che cerca il Cosenza nel Girone C. I lupi della Sila, che non stanno attraversando un ottimo momento, affronteranno però un ostico Picerno, mentre l'altro confronto vedrà contrapporsi Barletta e Cavese. Ricordiamo che tutti e tre i confronti prenderanno il via alle 20.30.

Di seguito il punto della situazione.

Analizziamo ora quando accaduto finora, e le classifiche maturate nei tre raggruppamenti:

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Union Brescia-Pro Vercelli 2-0

10' Crespi, 77' Pellegrini

Pergolettese-Carpi 2-1

25' e 32' Corti (P), 72' Lombardi (C)

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1

15' De Santis (A), 69' Moretti (A), 83' Durmisi (J)

Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2

10' Ebone (L), 29' e 52' Desogus (A), 40' Anatriello (L), 59' Rolando (L)

Novara-Cittadella 0-2

43' Barberis, 88' Ihnatov

Renate-Giana Erminio 2-2

20' [rig.] Calì (R), 61' [aut.] Riviera (R), 69' Kerrigan (R), 80' Renda (G)

Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0

5' De Francesco (DE), 52' [aut.] Mondonico (DO)

Lecco-Alcione Milano 1-1

40' Galli (A), 54' Manetti (L)

Trento-Folgore Caratese 1-0

68' Ladisa

Treviso-Ospitaletto 0-1

21' [rig.] Galuppini

Classifica: Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 6*, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in meno

GIRONE B

Già giocate

Vis Pesaro-Grosseto 2-3

7' Fiorini (G), 26' Maucci (V), 28' Fabri (G), 69' Gori (G),76' Nicastro (V)

Ostiamare-Pianese 0-0

Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71' per impraticabilità del campo)

Spezia-Gubbio 2-0

3' Sganzerla, 38' Mazzocchi

Torres-Atalanta U23 2-1

14' Berto (T), 28' Scotto (T), 83' Zanaboni (A)

Ravenna-Campobasso 3-1

41' [rig.] Casiraghi (R), 45'+1 Maggio (R), 69' Tenkorang (R), 88' Stoppa (C)

Sambenedettese-Latina 1-1

8' De Cristofaro (L), 70' Zini (S)

Forlì-Livorno 1-1

23' Malotti (L), 83' Petrelli (F)

Perugia-Vado 0-2

51' Candiano, 58' Cernigoi

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13*, Guidonia Montecelio 12*, Campobasso 12, Pescara 11*, Forlì 11, Vado 11, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Gubbio 7, Latina 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Bari-Giugliano 2-0

6' Butic, 45' Maggiore

Casertana-Monopoli 3-1

21' Vido (M), 35' Vezzoni (C), 45'+1 e 74' Manconi (C)

Crotone-Audace Cerignola 2-3

21' Vitale (A), 43' [rig.] D'Orazio (A), 45'+2 Padula (A), 45'+3 Musso (C), 77' Tanco (C)

Savoia-Inter U23 2-1

11' Meola (S),, 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)

Altamura-Catania 0-3

29' Coda, 58' Insigne, 81' Cabianca

Foggia-Potenza 1-3

15' D'Auria (P), 53' Petrungaro (P), 64' [aut.] Smeraldi (F), 90'+1 Berra (F)

Scafatese-Sorrento 3-2

6' e 32' Palmieri (SC), 12' Emmausso (SC), 87' Parker (SO), 90'+9 [rig.] Ricci (SO)

Casarano-Salernitana 0-0

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Barletta-Cavese

Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Cavese 11*, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Inter U23 10**, Altamura 8, Giugliano 7*, Barletta 7*, Cosenza 7*, Crotone 0°

* una gara in meno

** due gare in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva