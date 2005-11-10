Cassata sulla retrocessione dello Spezia: "Una delle delusioni più grandi della mia carriera”

Ospite delle colonne di TMW, Francesco Cassata, ex centrocampista dello Spezia, ha voluto commentare la sanguinosa retrocessione in Serie C incassata dal club ligure al termine della passata stagione:

"È stata una delle delusioni più grandi della mia carriera, soprattutto per come l’ho vissuta personalmente. Stavo attraversando un ottimo momento, mi sentivo bene e penso che stessi facendo anche delle buone prestazioni. Poi purtroppo è arrivato l’infortunio, proprio quando sentivo di poter dare tanto alla squadra. La cosa che mi ha fatto soffrire di più è stata non poter aiutare i miei compagni in campo in un momento così delicato. Ho lavorato duramente durante la riabilitazione, con l’obiettivo di riuscire a rientrare per gli eventuali playout. Purtroppo poi siamo retrocessi direttamente e non ne ho avuto la possibilità.

È una cosa che mi sono portato dietro per parecchio tempo, perché quando tieni a una squadra e a una città, vivere certi momenti da fuori è davvero difficile. Avrei voluto esserci, provare a dare una mano fino all’ultimo. Credo che le responsabilità di una retrocessione vadano sempre condivise, noi giocatori per primi. Mi dispiace tantissimo per come sia finita, soprattutto per i tifosi. Nonostante tutto, Spezia rimarrà una parte importante della mia vita e della mia carriera".