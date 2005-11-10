Scontri prima di Avellino-Sampdoria, il Questore Picone: "Individuati alcuni responsabili"

2Ci sono degli accertamenti in corso, c'è stata già una segnalazione alle autorità giudiziarie e delle persone sono state individuate, nei loro confronti ci saranno dei Daspo. Il calcio è competizione ma non è violenza". Così il Questore di Avellino Pasquale Picone ha fatto il punto dopo quanto avvenuto all'esterno dello Stadio Partenio-Lombardi prima della sfida fra gli irpini e la Sampdoria di venerdì sera.

"Quanto è avvenuto venerdì non incide, sono ambiti totalmente differenti. - ha proseguito Picone come riporta tuttoavellino.it in merito alla riapertura della Curva Nord - La commissione provinciale pubblici spettacoli è competente in merito, farà le sue valutazioni in base ai progetti che saranno presentati. Parlo continuamente con il sindaco come è giusto che sia per il questore".