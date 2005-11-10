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Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio

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Gianluca Di Marzio
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Oggi alle 14:25Podcast TMW
09.10.2026 14:25Podcast TMW
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“Il Genoa saluta Diego Lopez anche formalmente e da oggi inizia una nuova era dal punto di vista dirigenziale. Diego Lopez ripartirà dal Burnley e i rossoblù ripartiranno dalla doppia M, dalla coppia François Modesto-Stefano Melissano. Una scelta anche convinta, quella del Genoa, accelerata sicuramente dalle richieste per Diego Lopez”. Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

“Il feeling tra Blasquez, cioè la proprietà, e Modesto nasce da tempo. Si conoscono da anni e c'era la volontà, prima o poi, di poter lavorare insieme. Adesso è capitata questa opportunità, che permetterà anche a Modesto e Stefano Melissano di lavorare in prima persona, tornando a prendersi le proprie responsabilità. Un po' come ha fatto ai tempi dell’Olympiacos, dove vinse quattro campionati con Marinakis, quattro qualificazioni in Champions League e una Coppa di Grecia, e anche al Nottingham Forest, dove lo stesso Marinakis lo portò a fare il direttore tecnico e sportivo e lui centrò una promozione in Premier League attesa da 25 anni”.

Spazio anche al futuro di Daniele De Rossi: “Sicuramente il primo compito di Modesto sarà quello di dedicarsi a proteggere, tutelare e dare fiducia a una figura come quella di Daniele De Rossi, in cui il nuovo dirigente crede tanto. Poi è chiaro che, se le cose dovessero precipitare, diventerebbe inevitabile valutare anche possibili cambi, ma oggi non sono considerazioni all'ordine del giorno”. Ma anche alla carriera di Stefano Melissano: “Ha caratteristiche sicuramente diverse rispetto a Modesto, ma ha dimostrato sul campo di avere grande fiuto e grande talento nella scelta dei giovani. Basti pensare allo Spezia, da Pio Esposito a Romano fino a Comotto. A proposito di Comotto, non mi stupirei se a gennaio potesse ripartire proprio dal Genoa, magari in prestito”.

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