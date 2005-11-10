Catanzaro, Gorgone resta in panchina: confermata la fiducia al tecnico
Daniel Uccellieri
Giorgio Gorgone resta sulla panchina del Catanzaro. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile esonero per il tecnico del Catanzaro, visto l'avvio da incubo del club calabrese. Il Catanzaro invece, con un comunicato, ha ribadito la fiducia nel proprio allenatore:
"US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico.
Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società".