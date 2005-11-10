Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1

La Juventus non riesce nel suo intento, uscendo dalla trasferta di Cagliari con in tasca un 1-1. Al termine di una partita dai due volti, che ha visto nella prima parte i sardi famelici nel colpire le lente trame bianconere con il solito Daniel Maldini, arrivato al quarto gol consecutivo in Serie A, prima del pareggio nel secondo tempo firmato Randal Kolo Muani quando, grazie anche all’ingresso di Woltemade che ha permesso il passaggio alle due punte. Con Spalletti apparso piuttosto nervoso: a fine primo tempo accusa Mina di antisportività, a fine match si allaccia con Pisacane ed entrambi finiscono espulsi.

Cagliari-Juve 1-1, le pagelle di TMW: tutti i voti

Le parole di Spalletti

Mentre l’allenatore della Juventus valuta se la soluzione a due punte sia percorribile e quanto, provando comunque a spiegare come nel primo tempo il ruolo di Woltemade lo abbia svolto Nico Gonzalez, risponde su cosa sia avvenuto nel finale con Pisacane: "Gli ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a fargli perdere tempo. E lui si è scaldato. Siccome sono memore della partita dell'anno scorso e hanno perso tempo anche oggi, gli ho detto così e basta".

Le parole di Pisacane

Il tecnico del Cagliari sfrutta invece l’episodio del doppio rosso per trarne un suggerimento filosofico: “Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Già da ieri Spalletti dava la sensazione di essere preoccupato e questo dà giustizia ai ragazzi. Se succede che alla stesa giornata la Juve è preoccupata di non vincere a Cagliari, vuol dire che siamo sulla buona strada”.