Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?

La storia di Nico Paz è emblematica, per la crescita del giocatore ma pure per l'incasso deluxe che è riuscito a fare grazie all'argentino il Real Madrid. Mica solo lui: Mario Gila e l'affare con la Lazio. Jacobo Ramon che sta crescendo sotto le sapienti e giovani mani di Cesc Fabregas al Como. E poi l'affare Franco Mastantuono con la Fiorentina, nella gestione di Paolo Vanoli sta dimostrando di essere uno di livello Mondiale. Il Real Madrid sembra così aver deciso: la Serie A è la cantera giusta per i suoi talenti. Chi sarà il prossimo?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Mastantuono show a Firenze: le parole significative del suo tecnico Paolo Vanoli

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha così parlato di Franco Mastantuono. "La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la sua umiltà. Penso a quello che ha detto dopo la partita in cui ha segnato tre gol, quando ha indicato un altro giocatore come migliore in campo. È stato un segnale importante, perché mi ha fatto capire quanto sia lucido e quanto riesca a riconoscere il valore della squadra. Credo che proprio questo sia uno degli elementi che possono fare di lui un campione. Per arrivarci, però, sa che dovrà lavorare ancora tanto. Siamo contenti che abbia avuto la possibilità di andare in Nazionale: il talento c'è e non lo dico soltanto io, basta guardare la cifra che il Real Madrid ha investito per acquistarlo. Per lui rappresenta una sfida importante, perché deve crescere in un campionato come quello italiano, molto difficile soprattutto dal punto di vista tattico. Ha grande voglia di lavorare e, sotto questo aspetto, mi ha davvero sorpreso"