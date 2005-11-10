Rifinitura Napoli problematica: invasione di moscerini al centro sportivo di Castel Volturno
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:22Serie A
autore Dimitri Conti
12.10.2026 17:22Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Napoli non può riposare, già domani sera gli azzurri infatti sono chiamati a scendere in campo in Champions League contro il Villarreal, tanto che stamani era prevista una sessione d'allenamento, agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri.
Invasione di insetti al centro sportivo
Come raccontato da Sky Sport, però, c'è stato un imprevisto che ha condizionato la seduta di esercitazioni del Napoli, ed è un'invasione di moscerini che ha coinvolto il centro sportivo di Castel Volturno, complicando e non poco le fasi dell'allenamento.
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