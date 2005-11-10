La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti

Ne abbiamo già lungamente discusso su queste colonne tra editoriali, podcast e approfondimenti. Ma è chiaro che l'argomento vada riaggiornato, perché questa sosta per le Nazionali ci ha confermato che il Cagliari è una miniera d'oro di talento ancora tutto da scoprire. Ci sono giocatori in copertina, altri che devono emergere, alcuni colpi destinati a esplodere. La realtà costruita da Tommaso Giulini e Pietro Accardi si sta dimostrando tra le più convincenti del nostro panorama e questo garantisce un futuro roseo anche alla società.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio