La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti

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La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talentiPodcast TMW
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Marco Conterio
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11.10.2026 09:05Podcast TMW
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Ne abbiamo già lungamente discusso su queste colonne tra editoriali, podcast e approfondimenti. Ma è chiaro che l'argomento vada riaggiornato, perché questa sosta per le Nazionali ci ha confermato che il Cagliari è una miniera d'oro di talento ancora tutto da scoprire. Ci sono giocatori in copertina, altri che devono emergere, alcuni colpi destinati a esplodere. La realtà costruita da Tommaso Giulini e Pietro Accardi si sta dimostrando tra le più convincenti del nostro panorama e questo garantisce un futuro roseo anche alla società.
Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio
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