Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A

Ci siamo: finalmente si riparte. Dopo tre lunghe settimane di sosta per le Nazionali per la Nations League, riprende il campionato di Serie A. In attesa della prossima sosta di novembre, c'è già tanto in questo weekend. Nuovi allenatori, calciatori rinati dopo la pausa per le Nazionali, alcuni che devono dare risposte dopo aver deluso a inizio stagione, finanche tecnici già a rischio e volti da scoprire. Dove eravamo rimasti e da dove ripartiamo?

Il punto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio