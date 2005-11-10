Cremonese, tegola Gerli: lesione del bicipite femorale. Problema muscolare per Bonazzoli
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:48Serie B
autore Daniel Uccellieri
12.10.2026 17:48Serie B
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale per Gerli e un'elongazione al flessore della coscia per Bonazzoli.
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La Cremonese fa i conti con gli infortuni di Fabio Gerli e Federico Bonazzoli. Gli accertamenti a cui si sono sottoposti i due grigiorossi hanno evidenziato problemi muscolari di diversa entità.
Nelle scorse ore i grigiorossi Fabio Gerli e Federico Bonazzoli hanno svolto accertamenti per valutare l’entità dei rispettivi infortuni.
Il centrocampista Fabio Gerli è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del bicipite femorale.
Le analisi strumentali effettuate da Federico Bonazzoli hanno riscontrato un’elongazione al flessore della coscia.
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