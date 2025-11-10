Serie C e pausa Nazionali: per la 14ª giornata rinviate le gare delle tre formazioni Under 23
Scenderà in campo nel weekend la Serie C, con la 14ª giornata della stagione, che vedrà però i rinvii delle gare delle tre formazioni Under 23: come infatti noto, Serie A e B osserveranno il turno di sosta per la pausa Nazionali, e diversi calciatori delle tre Squadre B saranno impegnati con i rispettivi paesi. Da qui, la richiesta del rinvio dei match, accolta dalla Lega Pro, che ha reso noto il tutto mediante la nota ufficiale che di seguito andiamo a riportare integralmente:
POSTICIPO GARE - 14ª GIORNATA GIRONE DI ANDATA
La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.11/DIV del 12.09.2025, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
GIRONE B
GUBBIO - JUVENTUS NEXT GEN Ore 15.00
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025
GIRONE A
DOLOMITI BELLUNESI - INTER U23 Ore 18.30
GIRONE C
CASERTANA - ATALANTA U23 Ore 17.30
