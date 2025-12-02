Serie C, Giudice Sportivo: tre turni di stop per 2 giocatori. Tutti gli altri squalificati
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 16ª giornata di campionato
SOCIETÀ
Ammenda di 1.500 euro per il Lecco, di 800 euro per il Trento, di 100 euro per Arezzo, Ravenna, Triestina e Vis Pesaro.
DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a
tutto il 6 gennaio 2026
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, proferiva diversi insulti e pesanti offese nei confronti dell'Arbitro (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro, r. proc. fed.).
CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA) perché, al termine della gara, rincorreva un calciatore avversario prendendolo per il collo stringendo e spintonandolo (r. IV Ufficiale).
MACHIN DICOMBO JOSE (VIS PESARO)
perché, rimaneva in piedi durante tutta la durata della revisione FVS protestando a gran voce sia nei confronti dell'Arbitro che nei confronti dei componenti della panchina avversaria; al termine della revisione, si avvicinava a pochi metri dall'Arbitro continuando a protestare in maniera plateale. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal recinto di gioco (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PANELLI TOMMASO (CARPI) perché, al termine della gara, in reazione alla condotta violenta di un calciatore avversario, lo afferrava per il collo spintonandolo (r. IV Ufficiale).
BAGATTI NICCOLO (PRO PATRIA) per grave fallo di gioco in quanto, in azione di gioco, colpiva l'avversario con i tacchetti al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIA DAMIANO BIAGIO (BRA)
CANNAVARO ADRIAN (NOVARA)
TOSI FILIPPO (SAMBENEDETTESE)
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
SAPORETTI LORENZO (FORLÌ)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
SILVESTRI LUIGI (UNION BRESCIA)
