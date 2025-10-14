Kabasele: "Miller mi ha stupito più di tutti. Palma? Ha caratteristiche da grande squadra"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato anche dei nuovi e dei giovani nel corso della sua intervista a TV12, spiegano chi lo ha impressionato maggiormente: "Miller è il giocatore che mi ha stupito di più tra i giovani. ha tante qualità e personalità, non ha paura di provare e di fare l'ultimo passaggio. Nonostante l'età non ha paura di andare nei contrasti. Secondo me sarà un giocatore importante per questa società".

Si parla molto bene anche di Palma.

"È venuto l'anno scorso con noi e in Austria quest'anno l'ho trovato diverso: ha fame e vuole dimostrare che può giocare con noi. Ha giocato molto bene le partite di coppa, è stato un po' abbandonato dalla squadra contro il Sassuolo ma avrà la possibilità di diventare un grande giocatore, non è che perché non ha fatto bene contro il Sassuolo che lo dobbiamo giudicare. Sono stato duro con lui fin da subito perché ho visto un giocatore con caratteristiche che le grandi squadre cercano, ha un potenziale gigantesco. Deve credere in sé e al fatto che possa fare una grande carriera".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista.