Capello esalta Kone: "E' di un'altra categoria. Ma nell'Inter ho rivisto i veri Barella e Calha"

C'è un'altra sfida nella sfida fra Roma e Inter. Oltre al duello in panchina fra Gasperini e Chivu, sarà una partita particolare per Manu Koné, corteggiato in passato dai nerazzurri: "E avrebbe fatto benissimo - ha sottolineato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fabio Capello - Koné è di un’altra categoria, se manca lui manca un bel pezzo di Roma. L'Inter però va a tutta anche senza Koné? Verissimo, ho rivisto i veri Barella e Calhanoglu. La stagione passata andavano piano, ora sono più tonici, più cattivi, Chivu li ha rigenerati. E Sucic è un bel colpo",.

Capello ha poi espresso il proprio parere su cosa si aspetta dall'Inter: "Di assistere al decollo definitivo di Chivu. La sua Inter è in fase di espansione: più gioca e più migliora, adesso manca una vittoria in uno scontro diretto..."

Giallorossi e Napoli sono in vetta alla classifica e l'ex tecnico del Milan e del Real Madrid ha fatto il punto anche sulla lotta scudetto: "Io credo che i giallorossi debbano puntare a tornare in Champions. La stagione sarà lunga e impegnativa, anche perché c’è l’Europa League. Ma Gasperini, all’Atalanta, ha dimostrato di saper gestire il doppio impegno: si confermerà anche a Roma".