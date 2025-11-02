Serie C, i risultati al 45': Giugliano avanti sul Siracusa, sullo 0-0 le altre gare
Solo tre reti nei primi tempi delle cinque partite di Serie C iniziate alle 17.30. Nel Girone B, il Pontedera e il Perugia chiudono la prima frazione sull’1-1: apre Vitali al 34’ per i padroni di casa, risponde Giraudo al 42’. Reti inviolate invece in Ravenna-Ascoli e Sambenedettese-Guidonia Montecelio.
Nel Girone C, il Giugliano va al riposo avanti 1-0 sul Siracusa grazie al gol di Balde al 25’, mentre Latina e Salernitana restano ferme sullo 0-0.
GIRONE B
Pontedera-Perugia 1-1
34' Vitali (PO), 42' Giraudo (PE)
Ravenna-Ascoli 0-0
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 0-0
GIRONE C
Giugliano-Siracusa 1-0
25' Balde
Latina-Salernitana 0-0
