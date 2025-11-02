Serie C, i risultati delle 17:30: ancora Okaka a segno, il Latina blocca la Salernitana

Si sono concluse le cinque gare di Serie C, valide per la dodicesima giornata e iniziate alle 17.30. Nel Girone B, continua il momento d’oro del Ravenna, trascinato da Okaka, che batte l’Arezzo e si porta a un solo punto di distanza, superando anche l’Ascoli, ora staccato di tre lunghezze. Vittoria preziosa anche per il Guidonia, che espugna il campo della Sambenedettese: i rossoblù falliscono un rigore con Sbaffo e restano in dieci dopo l’espulsione di Zini. Si chiude invece con un pareggio il delicato scontro salvezza tra Pontedera e Perugia: i toscani passano in vantaggio due volte, ma vengono sempre raggiunti dagli umbri.

Nel Girone C, la “cura Capuano” continua a dare frutti al Giugliano, vittorioso 2-1 sul Siracusa. Solo un punto invece per la capolista Salernitana, fermata sullo 0-0 in casa del Latina.

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

Pergolettese-Novara 2-2

23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Virtus Verona-Trento 0-3

6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli

Triestina-Union Brescia 0-1

62' Cazzadori

Cittadella-Pro Vercelli 2-1

12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)

Vicenza-Giana Erminio 2-1

47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)

Domenica 2 novembre

Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Lumezzane-Renate

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23

Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria

Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 32*, Union Brescia 27*, Lecco 24, Inter U23 19, Cittadella 18*, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16*, Trento 16*, Cittadella 18*, Renate 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12*, Novara 12*, Virtus Verona 11*, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Arezzo-Campobasso 5-1

16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)

Pineto-Pianese 1-1

14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Rimini-Bra 1-2

37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)

Livorno-Forlì 2-3

18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)

Gubbio-Ternana 3-3

29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)

Torres-Carpi 0-1

73' Cortesi

Domenica 2 novembre

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Forlì 20*, Ternana 19*, Carpi 18*, Guidonia Montecelio 17, Gubbio 17*, Pineto 16*, Campobasso 16, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Bra 10*, Livorno 10*, Torres 7, Perugia 6, Rimini -1*.

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Team Altamura-Cosenza 1-1

76' Kouan (C), 83' Florio (TA)

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)

Casarano-Monopoli 1-3

16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Crotone-Trapani 1-2

17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)

Potenza-Foggia 3-0

29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi

Domenica 2 novembre

Giugliano-Siracusa 2-1

25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)

Latina-Salernitana 0-0

Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17*, Atalanta U23 17*, Potenza 16*, Team Altamura 15*, Trapani 14*, Latina 14*, Sorrento 12, Cavese 12*, Giugliano 12*, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Siracusa 7*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti