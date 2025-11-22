Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 13:33Serie C
Claudia Marrone

Che il Ravenna stia puntando chiaramente alla promozione in Serie B è cosa ormai nota: mai celate le ambizioni del club, con la classifica del Girone B di Serie C che poi conferma il tutto.

Ma non finisce qui, perché a sostegno della tesi appena espressa, c'è anche il calciomercato, e il colpo che la società romagnola sta per mettere a segno, ben prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di gennaio. Da tempo i giallorossi sono in trattativa con lo svincolato Nicolas Viola - che non ha mai militato in Serie C - e degli sviluppi sembrano esserci stati nella mattinata di ieri: come infatti si legge sul Corriere di Romagna, le parti hanno trovato l'accordo economico, e Viola potrebbe intanto presentarsi allo stadio mercoledì, in occasione della gara di Coppa Italia Serie C contro l'Arzignano Valchiampo.
Il classe '89, svincolato dopo l'esperienza a Cagliari, è quindi pronto a fare il proprio contributo a centrocampo per l'obiettivo finale.

Intanto, per un quadro più chiaro della situazione, ecco la classifica del prima citato raggruppamento:

Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva

